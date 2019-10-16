Селифонтовское кладбище уходит под воду

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-16T09:58:21+03:00

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Та же самая проблема, что и на Осташинском кладбище, возникла на кладбище Селифонтовском. Если не хуже: в первом случае, до могил сейчас не добраться из-за ужасающей грязи, во втором - сами захоронения ушли под воду. Примерно то же самое происходило на Осташинском кладбище весной, когда начал растаял снег. Зрелище жуткое – могилы размыло, кресты и венки тонут.

Жалобы от ярославцев на Селифонтовское кладбище начали поступать еще летом. После того, как поднялся шум, дорогу до сектора подсыпали асфальтовой крошкой. О том, чтобы наладить водоотведение, судя по всему, никто не задумался.

В соцсетях ярославцы предположили, что таким наплевательским отношением к содержанию территорий кладбищ власти подталкивают людей к тому, чтобы ехали в крематорий. Возмущению нет предела.

- Позор! Даже умереть у нас в стране страшно. Сейчас каждый пенсионер копит себе на похороны. От 50 (по минимуму) до 110 и дальше стоит уйти из этого ужасного мира. Либо сам, либо дети платят такие суммы. Но оказывается, за наши кровные будешь плавать, как рыба (на том свете). Одумайтесь, чиновники! У вас тоже есть родители и дети! - пишут ярославцы в комментариях в группе "Жесть Ярославля" в социально сети.

Мало что делается и на Осташинском кладбище. 9 октября там прошло выездное совещание, до 14 октября подрядчик обещал подсыпать подход к захоронениям асфальтовой крошкой или щебнем. 14 октября прошло – ситуация не изменилась. Как пояснили в мэрии Ярославля, в связи с погодными условиями сроки перенесли на конец недели.

ИСТОЧНИК KP.RU