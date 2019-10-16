2019-10-16T14:39:26+03:00
Звезды

В Ярославле покажут единственное в мире цирковое шоу пингвинов

Впервые на арену выйдут животные с разных континентов
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Премьера «Пингви-шоу Ласта Рика» состоится 26 октябряПремьера «Пингви-шоу Ласта Рика» состоится 26 октября
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26 октября в Ярославском государственном цирке состоится премьера новой программы «Пингви-шоу Ласта Рика». На манеж выйдут единственные в мире переезжающие пингвины, австралийский кенгуру, представители трех старейших цирковых династий России, иллюзионисты и легенда цирка – клоун Май.

Впервые на арену выйдут животные с разных континентов – пеликаны и морские львы станцуют с пингвинами, австралийский кенгуру превратит сцену в ринг и продемонстрирует боксерское мастерство, обезьяна-капуцин и разноцветные попугаи сыграют в баскетбол и прокатятся на велосипеде, а дюжина королевских пуделей покажут чудеса ловкости.

«Пингви-шоу – это эксклюзив российского государственного цирка. Мы создали особенную многожанровую программу и посвятили ее столетию цирка. Главное в ней – разнообразные экзотические животные, порой даже несочетаемые, которые обычно не выступают в рамках одного представления – это редчайшие и сложные номера мирового уровня», - отмечает художественный руководитель программы Елена Майхровская.

Зрителей ждет настоящий парад звезд – на одной сцене выступят артисты трех старейших цирковых династий России – Аннаевых, Штейн и Майхровских, каждой из которых уже более 100 лет. Джигиты-наездники под руководством Бяшима Аннаева исполнят невероятные трюки верховой езды. Мастер редкого жанра иллюзионист Игорь Штейн проведет сеанс классической магии – на сцене будут исчезать и появляться предметы и люди, ассистентки мага – подвергаться опасным испытаниям. Коронный номер программы – выступление народного артиста России Евгения Майхровского – легенды российского цирка. Клоун Май – один из плеяды лучших клоунов Советского Союза – продолжает выступать с гастролями по всему миру. Его номер с дрессированным гусем и собачками покорил зрителей Японии, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Тайланда и других стран.

Украшением станут головокружительные трюки под куполом цирка в исполнении воздушных гимнастов и эквилибристов.

Премьера «Пингви-шоу Ласта Рика» состоится 26 октября. Посмотреть представление на манеже ярославского государственного цирка можно будет до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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