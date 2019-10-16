В Ярославле на остановке умерла женщина
ЧП произошла на улице Белинского
Женщине, скорее всего, стало плохо с сердцем. ФОТО: Ярославль LIVE ВКонтакте
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66-летней женщине стало плохо утром прямо на остановке. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти ярославну не удалось.
- Смерть связана с ухудшением состояния здоровья, никакой криминальной составляющей нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Аналогичная ситуация произошла 7 октября на улице Чкалова у спортивного комплекса «Торпедо». Вероятно, мужчине стало плохо с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU