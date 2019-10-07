Ярославец умер прямо на улице Чкалова
По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы со здоровьем
ФОТО: "Жесть Ярославль"
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В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как на асфальте лежит прикрытый тканью мужчина. Очевидцы пишут, что он упал и больше не встал, и предполагают, что это похоже на сердечный приступ.
Трагедия случилась на улице Чкалова, рядом со спорткомплексом «Торпедо».
Местные жители видели, как на место прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели тело, накрыли его и стали ждать других специалистов.
В правоохранительных органах прокомментировали ситуацию. По предварительной информации, мужчине стало плохо, и он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU