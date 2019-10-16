В Ярославле ранним утром на Дачной улице сбили насмерть пешехода
За рулем иномарки был 50-летний водитель
Изменить размер текста:
Очередное смертельное ДТП произошло на Дачной улице в среду, 16 октября. Около 6.05 утра «Рено Дастер» сбил пешехода. 67-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. За рулем иномарки находился 50-летний водитель.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь.
Идет проверка, устанавливаются причины происшествия.
Еще одна авария случилась 16 октября. На Республиканской улице черный «Крузак» смял «Киа Спектра». Водитель легковушки получил травмы и нуждается в лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU