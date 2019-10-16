В Ярославле ранним утром на Дачной улице сбили насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-16T13:13:20+03:00

За рулем иномарки был 50-летний водитель

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Очередное смертельное ДТП произошло на Дачной улице в среду, 16 октября. Около 6.05 утра «Рено Дастер» сбил пешехода. 67-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. За рулем иномарки находился 50-летний водитель.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Идет проверка, устанавливаются причины происшествия.

Еще одна авария случилась 16 октября. На Республиканской улице черный «Крузак» смял «Киа Спектра». Водитель легковушки получил травмы и нуждается в лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU