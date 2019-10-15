В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку
Скорее всего водитель внедорожника гнал на красный
ФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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За сутки в Ярославской области случилось 4 аварии с пострадавшими. Пять человек получили травмы и нуждаются в лечении, а один погиб.
Одно из ДТП произошло в понедельник, 14 октября, в 16.30 на Республиканской улице, недалеко от дома № 20/2. Огромный черный «Тойота Лэнд Крузер 200» влетел в «Киа Спектра». Пассажир корейской легковушки получил травмы. Ему будет оказана медицинская помощь.
Вероятнее всего, водитель «Крузака» проигнорировал сигнал светофора и ехал на красный. Причины столкновения уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU