В центре Ярославля «Крузак» смял корейскую легковушку

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-15T13:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в Ярославской области случилось 4 аварии с пострадавшими. Пять человек получили травмы и нуждаются в лечении, а один погиб.

Одно из ДТП произошло в понедельник, 14 октября, в 16.30 на Республиканской улице, недалеко от дома № 20/2. Огромный черный «Тойота Лэнд Крузер 200» влетел в «Киа Спектра». Пассажир корейской легковушки получил травмы. Ему будет оказана медицинская помощь.

Вероятнее всего, водитель «Крузака» проигнорировал сигнал светофора и ехал на красный. Причины столкновения уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU