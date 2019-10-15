С карты Ярославской области исчезнут еще пять деревень

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-15T14:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославская областная Дума внесла на обсуждение законопроект об изменении административно-территориального устройства отдельных сельских округов, входящих в состав Брейтовского района. Проще говоря, еще пять деревень в этом муниципальном районе исчезнут с лица земли. Раньше мы писали о ликвидации деревень Клешнино и Мелкуши.

На этот раз будут ликвидированы деревни Малиновка и Ревятино Ульяновского сельского округа, деревни Вязовики и Крохино Севастьянцевского сельского округа и деревня Арцыбашево Прозоровского округа.

Эти населенные пункты, как говорится в пояснительной записке, уже заросли кустарником, там нет жилой и другой застройки, не зарегистрированы ни люди, ни недвижимость. Так что необходимость в сохранении деревень отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU