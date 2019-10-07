В Ярославской области ликвидирует две вымершие деревни

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-07T13:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Деревни Клешнино и Мелкуши скоро, скорее всего, исчезнут с карты нашей области и района. Такой законопроект внесен в Ярославскую областную думу.

Деревни эти уже вымерли. Как говорится в официальном документе, в них отсутствует зарегистрированное в установленном порядке население, жилая застройка и земельные участки, находящиеся на учете в ЕГРН.

Если законопроект будет принят, что скорее всего и произойдет, это позволит избежать расходов бюджета на содержание вымерших, но официально еще существующих деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU