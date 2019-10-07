2019-10-07T13:32:20+03:00
Общество

В Ярославской области ликвидирует две вымершие деревни

Оба населенных пункта находятся в Большесельском районе
Полина Вачнадзе
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Покинутых деревень становится все большеПокинутых деревень становится все большеФото: Юлия АЛЕХИНА
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Деревни Клешнино и Мелкуши скоро, скорее всего, исчезнут с карты нашей области и района. Такой законопроект внесен в Ярославскую областную думу.

Деревни эти уже вымерли. Как говорится в официальном документе, в них отсутствует зарегистрированное в установленном порядке население, жилая застройка и земельные участки, находящиеся на учете в ЕГРН.

Если законопроект будет принят, что скорее всего и произойдет, это позволит избежать расходов бюджета на содержание вымерших, но официально еще существующих деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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