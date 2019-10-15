Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-15T11:45:20+03:00

До конца этого года в нормальное состояние планируется привести 14,9 километра дорог в Ярославле. ФОТО: мэрия Ярославля

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Ярославль попал в число городов, где, мягко говоря, не самое лучшее качество дорог и удобство парковок. Наш город лишь на 174 месте из 200.

Горожанам предлагалось оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10. Средний балл в Ярославле – 3,4. В прошлом году он был чуть выше, 3,5. Так что год, когда в городе активно ремонтируют дороги, доставил ярославцам немало трудностей, что сразу же сказалось на рейтинге.

Опрос о том, как россияне оценивают качество дорог и доступности парковок, провел портал недвижимости Domofond.ru. В исследовании приняли участие 90 тысяч человек по всей стране. Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок составила 4,5.

ИСТОЧНИК KP.RU