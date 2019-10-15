В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:28:47+03:00

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До конца этого года в нормальное состояние планируется привести 14,9 километра дорог в Ярославле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования составляет 1 миллиард рублей, из них 680 миллионов выделили из федерального бюджета, 200 миллионов – из областного и 120 миллионов – из городского.

Две проезжие части на Красноперевальском переулке и улице Гагарина уже закончены и введены в эксплуатацию. Продолжается ремонт на многострадальной улице Республиканская.

- Подрядчику выписано более 30 предписаний, штрафные санкции немаленькие, - отметил заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Продолжается ремонт на Красноборской: там идут работу по устройству щебеночного покрытия, обустраивается ливневка. К радости автомобилистов, проезжая часть будет расширена.

Заканчивается реконструкция улиц Панина и части улицы Гагарина. Уже началась приемка на улицах Угличской, Лескова, проспекте Дзержинского.

- Объем работ в этом году большой, были риски, что выйдем за сроки, но мы взяли проблемные дороги под особый контроль, так что все выполним в срок. Особенно это касается улицы Красноборской. Контракт заканчивается 30 октября, важно успеть, - отметил мэр Владимир Волков.

Кроме того, в этом году было сделано четыре светофора: на Суздальском шоссе, на Городском валу и улице Урочская. Восстановить должны были четыре светофорных объекта, но справились на данный момент только с двумя: На проспекте Октября – улица Республиканская и проспекте Октября – улица Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU