2019-10-15T09:53:01+03:00
Происшествия

Ярославские полицейские отняли у закладчика героин

26-летний парень пытался рассовать 120 грамм по тайникам
Роман РЫЖИКОВ
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Преступнику грозит от трех до десяти летПреступнику грозит от трех до десяти летФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В поселке Нагорный в Ярославском районе полицейские поймали 26-летнего парня с героином. Больше 120 граммов вещества нашли при обыске. Экспертиза показала, что это наркотик. Молодой человек должен был распространить его через закладки. Он дал признательные показания. Ближайшие от трех до десяти лет ему придется не сладко.

Напомним, в Ярославле полицейские накрыли нарколабаоатоорию, в которой двое друзей создали идеальные условия для выращивания конопли. Вернее, почти идеальные – они же все таки попались.

Так же в Ярославле состоялся суд над молодым профессиональным футболистом, который променял карьеру в большом спорте на «легкие деньги» и присел на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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