Двое приятелей в своем гараже создали рай для конопли и крупно попались
В Ярославле накрыли навороченную нарколабораторию
У мужчин изъяли 39 кустов выращенной с любовью травкиФото: УМВД по Ярославской области
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Голливудские сюжеты в Ярославле продолжаются. Полицейские накрыли навороченную нарколабораторию по выращиванию конопли. Двое приятелей устроили настоящий рай для любимых растений: сделали для кустиков автополив, освещение, обогрев, проветривание… В общем, все, чтобы трава росла круглый год.
И ведь не плохо росла! Когда в гараж ворвалась полиция, там было 39 кустов. 44-летний ботаник и его 34-летний коллега сразу во всем признались, мол, растят для себя.
За любовь к органике коноплеводам грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU