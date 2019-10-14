Двое приятелей в своем гараже создали рай для конопли и крупно попались

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-14T08:50:57+03:00

У мужчин изъяли 39 кустов выращенной с любовью травки Фото: УМВД по Ярославской области

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Голливудские сюжеты в Ярославле продолжаются. Полицейские накрыли навороченную нарколабораторию по выращиванию конопли. Двое приятелей устроили настоящий рай для любимых растений: сделали для кустиков автополив, освещение, обогрев, проветривание… В общем, все, чтобы трава росла круглый год.

И ведь не плохо росла! Когда в гараж ворвалась полиция, там было 39 кустов. 44-летний ботаник и его 34-летний коллега сразу во всем признались, мол, растят для себя.

За любовь к органике коноплеводам грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU