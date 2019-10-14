Ярославский блогер VS Егор Крид: концерт исполнителя перенесли на следующий год

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-14T12:11:55+03:00

Заявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Концерт Егора Крида, который должен был пройти в Ярославле 16 октября, не состоится. Его перенесли на февраль 2020 года. Также, если верить афише, возрастное ограничение мероприятия изменили с «12+» на «18+».

Виной всему заявление в прокуратуру ярославского блогера Ильи Дианова. Активист посчитал, что такие концерты вредят неокрепшей психике детей и подростков.

Дальше дело было за ведомством. Заявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФ.

В соцсетях эта новость вызвала неоднозначные реакции. Некоторые горожане не поддержали Илью, назвав его «стукачом», и искренне недоумевали, зачем он выступает с такими инициативами.

Кто-то, напротив, согласен с действиями активиста. Но ведь, по сути дела, ничего, кроме возрастного ограничения, не изменилось – концерт все-таки состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU