Ярославский блогер VS Егор Крид: концерт исполнителя перенесли на следующий год
Концерт Егора Крида, который должен был пройти в Ярославле 16 октября, не состоится. Его перенесли на февраль 2020 года. Также, если верить афише, возрастное ограничение мероприятия изменили с «12+» на «18+».
Виной всему заявление в прокуратуру ярославского блогера Ильи Дианова. Активист посчитал, что такие концерты вредят неокрепшей психике детей и подростков.
Дальше дело было за ведомством. Заявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФ.
В соцсетях эта новость вызвала неоднозначные реакции. Некоторые горожане не поддержали Илью, назвав его «стукачом», и искренне недоумевали, зачем он выступает с такими инициативами.
Кто-то, напротив, согласен с действиями активиста. Но ведь, по сути дела, ничего, кроме возрастного ограничения, не изменилось – концерт все-таки состоится.
ИСТОЧНИК KP.RU