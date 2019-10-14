2019-10-14T12:11:55+03:00
Общество

Ярославский блогер VS Егор Крид: концерт исполнителя перенесли на следующий год

Заявление активиста на тексты певца попало в Министерство культуры
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Заявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФЗаявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Концерт Егора Крида, который должен был пройти в Ярославле 16 октября, не состоится. Его перенесли на февраль 2020 года. Также, если верить афише, возрастное ограничение мероприятия изменили с «12+» на «18+».

Виной всему заявление в прокуратуру ярославского блогера Ильи Дианова. Активист посчитал, что такие концерты вредят неокрепшей психике детей и подростков.

Дальше дело было за ведомством. Заявление ярославца перенаправили в Роскомнадзор, а оттуда переслали в Министерство культуры РФ.

В соцсетях эта новость вызвала неоднозначные реакции. Некоторые горожане не поддержали Илью, назвав его «стукачом», и искренне недоумевали, зачем он выступает с такими инициативами.

Кто-то, напротив, согласен с действиями активиста. Но ведь, по сути дела, ничего, кроме возрастного ограничения, не изменилось – концерт все-таки состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увезли на скорой: в Ярославле в ДТП с «Газелью» пострадал водитель иномарки
Фотохудожник светом раскрасил знаменитого ярославского динозавра
Пропавшую в Ярославской области бабушку в цветочном халате нашли погибшей
В Юбилейном парке установили детский городок взамен земляной горки
Для почтового отделения в Красном бору нашли работников
Под Ярославлем прошел молодежный фестиваль «Добавь движения»
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
Напитки «Ярпива» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»
К 2020 году на все дома Ярославля повесят таблички с номерами
В Ярославле почти завершился ремонт дворов по программе «Решаем вместе!»
В Рыбинском районе произошло женское ДТП
В Рыбинске пойман молодой угонщик старых машин
«Этот маленький комочек шерсти хотел нас задавить»: под Ярославлем шпиц устроил серьезное ДТП