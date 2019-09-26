Ярославский блогер не хочет, чтобы школьники пошли на концерт Егора Крида

«О, боже, мама, я схожу с ума» впору петь ярославским девчонкам, которые собирались на концерт своего любимого исполнителя, потому что увидеть артиста вживую у них может и не выйдет. Концерт должен пройти в «Арене 2000» 16 октября.

Бдительный ярославский блогер Илья Дианов принес заявление в прокуратуру. Активист негодует, что возрастное ограничение у предстоящего мероприятия – «12+».

– Считаю, что данный концерт навредит неокрепшей психике детей и подростков (большое обилие в песнях ненормативной лексики), – написано в заявлении. – Прошу по данному факту провести проверку.

Таким образом Илья хочет защитить подрастающее поколение. У самого блогера нет детей, но есть гражданская позиция. Он часто видит, как занятые родители не участвуют в жизни школьников, не вникают в их интересы и поэтому могут даже не догадываться, о чем поет артист, билет на концерт которого, выпросило их чадо.

– Им все время некогда, и это может плачевно обернуться, – рассказал Илья.

В пресс-службе ведомства от комментариев по этому поводу пока воздержались.