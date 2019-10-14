2019-10-14T12:02:33+03:00
Экономика

Напитки «Ярпива» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»

Награждение состоялось на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019», организованной в Москве федеральным Министерством сельского хозяйства
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На российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» «Ярпиво Янтарное» и «Ярпиво Крепкое» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»На российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» «Ярпиво Янтарное» и «Ярпиво Крепкое» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»
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«Ярославское качество» - это отличительный знак, разработанный правительством Ярославской области. Он присваивается высококачественным продовольственным товарам, произведенным на территории региона. Эксперты в области сертификации пищевых продуктов оценивают не только вкусовые качества продукта, но и оригинальность упаковки, информативность, содержательность надписей. На этикетке продукта обязательно должна быть информация о сроке хранения, составе, объеме, оборудовании, которое используется при производстве и другие важные критерии, характеризующие качество товара.

-Пивзавод «Ярпиво» не просто входит в число крупнейших налогоплательщиков, инвесторов и работодателей нашего региона. Продукция компании способствует популяризации Ярославской области, укреплению ее репутации как места, где производятся по-настоящему качественные товары. Считаю, что знак «Ярославское качество» официально подтвердит уже существующий статус родного ярославского бренда, – отметил Евгений Сорокин, директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Владислав Большаков, директор «Пивзавода «Ярпиво», говорит, что знак «Ярославское качество» важен для предприятия, поскольку им награждаются региональные продукты, качество которых не вызывает нареканий. Напитки бренда «Ярпиво» давно полюбились покупателям, и с каждым годом их популярность только увеличивается».

ИСТОЧНИК KP.RU

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