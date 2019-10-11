В Ярославле погиб 11-летний школьник

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-11T15:21:07+03:00

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В Ярославле погиб 11-летний мальчик.

– Следователи регионального следственного управления СКР разбираются в произошедшем, – рассказала пресс-секретарь Следственного управления СКР России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Не исключается версия самоубийства ребенка.

Напомним, почти год назад в Ярославле 11-летний школьник вывалился из окна девятого этажа и скончался на месте. Это случилось 5 ноября 2018 года на улице Папанина в Заволжском районе.

Ничто не предвещало беды. Ребенок рос в хорошей семье, и не имел проблем в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU