В Ярославле погиб 11-летний школьник
Одна из версий трагедии – самоубийство
Подробности не разглашаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле погиб 11-летний мальчик.
– Следователи регионального следственного управления СКР разбираются в произошедшем, – рассказала пресс-секретарь Следственного управления СКР России по Ярославской области Кристина Гузовская.
Не исключается версия самоубийства ребенка.
Напомним, почти год назад в Ярославле 11-летний школьник вывалился из окна девятого этажа и скончался на месте. Это случилось 5 ноября 2018 года на улице Папанина в Заволжском районе.
Ничто не предвещало беды. Ребенок рос в хорошей семье, и не имел проблем в школе.
ИСТОЧНИК KP.RU