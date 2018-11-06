В Ярославле 11-летний школьник выпал из окна и погиб

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-06T13:13:58+03:00

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В Ярославле 11-летний школьник выпал из окна девятого этажа и разбился. Случилось это накануне, 5 ноября, утром, в Заволжском районе на улице Папанина.

- По факту случившегося начата доследственная проверка, - сообщают в Следственном Управлении СКР по Ярославской области.

Следователи хотят выяснить причину, по которой ребенок выпал из окна. Известно, что мальчик рос в благополучной семье и хорошо учился.

Напомним, в субботу, 3 ноября, ярославцы нашли около подъезда в Брагино мешок с трупом 50-летнего мужчины.