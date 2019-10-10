2019-10-10T15:52:35+03:00
Общество

В Ярославле работница почты наворовала у клиентов 93 тысячи рублей

Женщину приговорили к двум годам условного заключения
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Женщина забирала деньги, поступавшие в виде электронных переводов.Женщина забирала деньги, поступавшие в виде электронных переводов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Заволжского района Ярославля поддержала обвинение по делу 53-летней местной жительницы, которая подозревалась в присвоении денег. Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год преступница, работая в местном почтовом отделении, присвоила деньги клиентов.

- Женщина забирала деньги, поступавшие в виде электронных переводов гражданам, которые не обращались в почтовое отделение за их получением, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Ущерб от преступных действий составил около 93 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в ходе следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб в полном объеме. Суд приговорил преступницу к двум годам условного заключения с испытательным сроком два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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