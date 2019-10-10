Осташинское кладбище пообещали привести в порядок

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-10T09:48:37+03:00

У подрядчика есть на это несколько дней

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«КП-Ярославль» писала о том, что к могилам нового сектора на Осташинском кладбище невозможно пройти из-за грязевого месива. За комментариями по этой волнующей многих ярославцев проблеме мы обратились в мэрию Ярославля и вот какой ответ получили.

- Вчера, 9 октября, совместно с генеральным подрядчиком было проведено выездное совещание на Осташинском кладбище, - пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Николай Воробьев. – Подрядчик пообещал исправить сложившуюся ситуацию. До 14 октября он обязуется сделать проход до мест захоронения из асфальтовой крошки или щебня. Сотрудники технадзора будут контролировать ход работ.

ИСТОЧНИК KP.RU