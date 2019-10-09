2019-10-09T11:44:41+03:00
Экономика

МегаФон увеличил кэшбэк до 30%

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Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связиАбоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи
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В новой тарифной линейке «Включайся!» МегаФон расширил спектр услуг, которые можно оплачивать за счет кэшбэка: абоненты получили возможность тратить его на безлимитный интернет-трафик на соцсети и мессенджеры и на звонки.

Кроме того, как и ранее, кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной значимой особенностью тарифа является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент обслуживается на тарифе, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка кэшбэка – 10 %, а максимальная – 30 %. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.

В МегаФоне отмечают, что модернизация линейки учитывает запросы клиентов. «Мы представили тарифы с кэшбэком полгода назад и за это время смогли изучить, на что хотят тратить накопленные деньги наши абоненты. Именно анализ потребительского опыта и лег в основу обновленной линейки, – рассказывает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Кроме того, мы решили поощрить тех абонентов, которые не меняют оператора, поэтому размер кэшбэка теперь зависит от того, каков стаж клиента на этом тарифе».

Ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин отмечает: «операторский рынок является высококонкурентным. Как результат, операторы вынуждены постоянно обновлять тарифные предложения. Это, в свою очередь, создает переход абонентов с одного плана на другой, что затрудняет операторам планирование. Повышенный до 30% кэшбэк в тарифной линейке "Включайся" от Мегафон позволяет оператору нивелировать переток абонентов с одного тарифа на другой и более гибко формировать свое предположение. Это инструмент лояльности для постоянных абонентов, одновременно с этим кэшбэк дает возможность скрытых скидок в тарифных планах. Такой инструмент делает лояльность абонента составляющей частью тарифа, а быть лояльным становится выгодно. Для оператора улучшается прогнозирование денежных потоков, снижается отток базы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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