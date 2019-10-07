«Ростелеком» запустил для абонентов подписку на облачный сервис

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-07T16:55:56+03:00

Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма»

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Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

Облачный игровой сервис GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA (США) — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. «Ростелеком» стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам «Ростелеком-ОнЛайм» в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера с операционными системами Windows и macOS. GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW, глобальный пилотный запуск которого состоялся в 2018 году. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения, сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU