В Угличе иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Пострадал водитель
Авария случилась ранним утромФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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6 октября, ранним воскресным утром – в 6 часов, в Угличе на Ростовском шоссе Рено Логан попал в ДТП.
Как сообщили спасатели, водитель не справился с управлением автомобилем, вылетел в кювет и перевернулся. Он получил травмы.
На место аварии выезжали 3 сотрудника МЧС и 1 единица техники.
Напомним, на улице Калинина в Ярославле дорогу не поделили три легковушки. В ДТП тоже есть пострадавшие. Пока неизвестно, кто из участников дорожного движения спровоцировал столкновение. Все подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU