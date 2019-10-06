2019-10-06T15:16:11+03:00
Происшествия

В Угличе иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Пострадал водитель
Екатерина РЯБЦЕВА
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Авария случилась ранним утромАвария случилась ранним утромФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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6 октября, ранним воскресным утром – в 6 часов, в Угличе на Ростовском шоссе Рено Логан попал в ДТП.

Как сообщили спасатели, водитель не справился с управлением автомобилем, вылетел в кювет и перевернулся. Он получил травмы.

На место аварии выезжали 3 сотрудника МЧС и 1 единица техники.

Напомним, на улице Калинина в Ярославле дорогу не поделили три легковушки. В ДТП тоже есть пострадавшие. Пока неизвестно, кто из участников дорожного движения спровоцировал столкновение. Все подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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