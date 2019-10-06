В Ярославле на Калинина не поделили дорогу три легковушки
Есть пострадавшие
Авария случилась в светлое время сутокФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В субботу, 5 октября, в 15.40 в Ярославле на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля – Мазда, Тойота и Нива. Кто спровоцировал аварию, еще только предстоит выяснить.
В ГУ МЧС сообщили, что есть пострадавшие. На место ДТП выезжали 6 человек и 2 машины спасателей.
Подробности уточняются.
Еще одно дорожное происшествие случилось в Угличе. Там улетел в кювет и перевернулся «Рено Логан». Спасатели сообщили, что в аварии пострадал водитель. Это произошло рано утром – около шести часов. Подробности пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU