2019-10-06T15:16:41+03:00
Происшествия

В Ярославле на Калинина не поделили дорогу три легковушки

Есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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Авария случилась в светлое время сутокАвария случилась в светлое время сутокФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В субботу, 5 октября, в 15.40 в Ярославле на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля – Мазда, Тойота и Нива. Кто спровоцировал аварию, еще только предстоит выяснить.

В ГУ МЧС сообщили, что есть пострадавшие. На место ДТП выезжали 6 человек и 2 машины спасателей.

Подробности уточняются.

Еще одно дорожное происшествие случилось в Угличе. Там улетел в кювет и перевернулся «Рено Логан». Спасатели сообщили, что в аварии пострадал водитель. Это произошло рано утром – около шести часов. Подробности пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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