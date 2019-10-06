В Ярославле на Калинина не поделили дорогу три легковушки

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-06T15:16:41+03:00

Авария случилась в светлое время суток Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В субботу, 5 октября, в 15.40 в Ярославле на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля – Мазда, Тойота и Нива. Кто спровоцировал аварию, еще только предстоит выяснить.

В ГУ МЧС сообщили, что есть пострадавшие. На место ДТП выезжали 6 человек и 2 машины спасателей.

Подробности уточняются.

Еще одно дорожное происшествие случилось в Угличе. Там улетел в кювет и перевернулся «Рено Логан». Спасатели сообщили, что в аварии пострадал водитель. Это произошло рано утром – около шести часов. Подробности пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU