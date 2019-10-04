2019-10-04T18:30:33+03:00
Общество

Тутаевское шоссе планируют приоткрыть к ноябрю

Перекресток с улицей Елены Колесовой станет вновь полноценным
Роман РЫЖИКОВ
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1 ноября шоссе должно зафункционировать полноценно1 ноября шоссе должно зафункционировать полноценноФото: Мэрия Ярославля
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В Дзержинском районе Ярославля ремонтируют перекресток Тутаевского шоссе и улицы Елены Колесовой. Сейчас на пересечении происходит замена коммуникаций и инженерных сетей, а для трафика сделали объездную дорогу.

Исполняющий обязанности директора ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что участок от Елены Колесовой до Урицкого планируют открыть уже 1 ноября:

- Тутаевское шоссе вновь будет полноценно функционировать.- добавил Овчаров.

Остается надеяться, что шоссе минует судьба улицы Республиканской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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