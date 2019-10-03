2019-10-03T11:07:04+03:00
Экономика

Обанкротившееся «Вощажниково» сменило хозяина и сохранило гарантии для работников

Крупнейший молочный комплекс передан в аренду «Агрофирме земледелец»
Роман РЫЖИКОВ
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И коровы целы, и работники сытыИ коровы целы, и работники сытыФото: Правительство Ярославской области
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Признанное в конце сентября банкротом крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» передано в аренду ООО «Агрофирма земледелец» с обязательным сохранением всех социальных гарантий перед коллективом комлекса. Кроме того, будет прорабатываться вопрос о запуске молокоперерабатывающего завода, со строительством которого не справился предыдущий владелец.

– На предприятии трудится более 300 человек. Мы будем проводить ежемесячный мониторинг уровня заработной платы, количества рабочих мест, основных показателей предприятия и соблюдения всех договоренностей. – заявил на встрече с коллективом заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.

По словам гендиректора сельскохозяйственного холдинга «Агриволга», дочерним предприятием которого является «Агрофирма земледелец», молоко, произведенное в «Вощажниково», будет использовано для развития молочного комплекса региона

ИСТОЧНИК KP.RU

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