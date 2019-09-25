Крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» признано банкротом

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-25T15:11:30+03:00

Один из крупнейших комплексов в Европе задолжал банку миллиарды рублей

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Ярославский арбитражный суд признал банкротом животноводческое предприятие «Вощажниково». Причиной стал долг перед банком более чем в семь миллиардов рублей.

В 2010-ом гуду предприятие взяло кредит на строительство двух молочно-торговых комплексов и молокоперерабатывающего завода. МТК были построены, а строительство последнего законсервировано. Только в 2018 году банк обнаружил нарушения в расчетах по кредиту. Решения о банкротстве кредиторы ждали больше полугода – юристы предприятия затягивали процесс, надеясь на спасение «Вощажниково».

До марта на самом крупном в регионе животноводческом предприятии открыто конкурсное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU