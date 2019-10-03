2019-10-03T09:48:55+03:00
Спорт

Ялонен вместо Ардашева: главным тренером «Локомотива» может стать финн

Бывший тренер сборной Финляндии – основной кандидат
Роман РЫЖИКОВ
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Фото Коротаева Артема (ИТАР-ТАСС)Фото Коротаева Артема (ИТАР-ТАСС)
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Бывший тренер сборной Финляндии, а сегодня – тренер швейцарского «Берна» Кари Ялонен может стать главным тренером ярославского «Локомотива» вместо Ардашева, исполняющего обязанности после отставки канадца Мактавиша, под руководством которого «Бронепоезд» чуть не сошел с рельсов.

59-летнему специалисту пророчили тренерское кресло в Ярославле еще в межсезонье, но его почему-то занял канадец, от которого пришлось избавляться. И вот, в СМИ вновь заговорили о финне. Правда, с оговоркой: в Швейцарии у него контракт, уважение и приличный послужной список. Что его может ждать в Ярославле – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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