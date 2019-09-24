«Локомотив» избавился от не оправдавшего надежды Крейга Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» избавился от старшего тренера Крейга Мактавиша. Канадца, контракт с которым на два года подписали только минувшей весной, освободили от должности. Мистера Мактавиша поблагодарили за проделанную работу и пожелали ему всего хорошего.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет спортивный директор «Бронепоезда» Александр Ардашев. В прошлом чемпион России, Александр Аркадьевич посветил ярославскому хоккею больше 30 лет своей жизни, в том числе в качестве тренера фарм-клуба «Локомотива».

Возможно, такое решение связано с неудачами ярославцев на льду в последних играх - всего три победы из восьми матчей и 11-е место в конференции.

Решение руководства не оказалось популярным среди болельщиков хоккейного клуба, многие считают, что новое назначение не сулит ничего хорошего.