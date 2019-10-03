В каких автобусах Ярославля можно будет платить картой

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-03T08:54:53+03:00

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Стало известно, в каких автобусах Ярославля можно платить картой. Пилотный проект по безналичной оплате проезда стартует сегодня, 3 октября. Пассажиры общественного транспорта смогут опробовать новшество на маршрутах; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29К, 30, 35, 35Д.

Будьте готовы к тому, что с вашего счета спишут не привычные 23 рубля, а все 28. Проезд подорожал. И, на всякий случай, возьмите с собой наличные. А то знаете, как у нас бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU