Звезда сериала «Кухня» сыграл в Ярославле в лапту и не показал город

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-02T20:12:10+03:00

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Звезда «Кухни», телеведущий Марк Богатырев побывал в Ярославле с передачей «По секрету всему свету». Выпуск адаптации «Орла и решки» снимали летом, когда город в самом цвету. Только вот город показать забыли. Вместо этого «Огузок» попил квас в Тутаеве, приготовил «заморскую баклажанную икру» в одном из ресторанов, поднялся на звонницу, получил паспорт туриста Золотого кольца и сыграл в лапту.

Марк Богатырев побывал в Ярославле.

Возможно, передача ориентирована на старшее поколение, поэтому в кадр не попали знаковые места Ярославля, а ведущий все время говорил о духе патриотизма, секретах дедов и ценности страны. Зато нам показали, как отливают колокола. И подсняли, в каком состоянии театр Волкова там, где раньше не ступала нога человека с квадрокоптером.

В прочем, и у предшественников Богатырева и коллег по цеху Клавы Коки и Ильи Соболева Ярославль тоже не вполне удался. А на днях здесь зачекинился Сережа Мезенцев, звезда «Реутов ТВ» и шоу «Сережа и микрофон». Остается надеяться на лучшее...

sergey_meza Валя, сфоткай как-будто я в Ярике

ИСТОЧНИК KP.RU