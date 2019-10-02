2019-10-02T19:09:38+03:00
Общество

Пенсии городским чиновникам в Ярославле подняли на 500 рублей

Ярославцев это, естественно, возмутило
Роман РЫЖИКОВ
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Сам о себе не позаботишься - никто не позаботитсяСам о себе не позаботишься - никто не позаботится
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«Красиво жить не запретишь»-видимо, решили чиновники и подняли себе пенсию. Правда, не всем и совсем на чуть-чуть. Сказочно обогатятся только те, кто проработал в муниципалитете от 15 лет. Надбавка составит целых 500 рублей!

Правда, из бюджета на тружеников земли ярославской потратят в следующем году больше двух миллионов рублей дополнительно.

Отметим, были и те, кто таким решением возмутился. Не в том смысле, что мало, а в том смысле, что не справедливо. Мол, воспитатели в детском саду – тоже муниципальные служащие. Так они еще и за, возможно, будущими мэрами горшки убирают. Так Дмитрий Петровский предложил повысить пенсию всем.

Напомним, ему же принадлежит идея отменить пенсию по старости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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