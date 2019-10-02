«Жаль, что байдарки не выдают»: ярославцы о болотах на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-02T12:38:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один потом случился на проспекте Ленина.

– Жалко только, что байдарки не выдают, зато плиточка с подсветкой есть, – пишут горожане в группе «Подслушано в Ярославле». – До ливневой канализации наш уровень развития ещё не эволюционировал.

Местные жители уверены, что до ремонта на этом месте разливов не случалось.

– Обходя лужу, оказался в другом районе города, – иронизируют ярославцы в комментариях.

Некоторые считают, что лужи – естественное явление для наших широт, а другие обращаются к опыту скандинавских стран, где климат похож на наш, и заявляют, что там таких болот на городских улицах днем с огнем не сыщешь.

Еще одно место, где вчера не сработала ливневка – проспект Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU