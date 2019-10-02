«Жаль, что байдарки не выдают»: ярославцы о болотах на проспекте Ленина
Еще один потом случился на проспекте Ленина.
– Жалко только, что байдарки не выдают, зато плиточка с подсветкой есть, – пишут горожане в группе «Подслушано в Ярославле». – До ливневой канализации наш уровень развития ещё не эволюционировал.
Местные жители уверены, что до ремонта на этом месте разливов не случалось.
– Обходя лужу, оказался в другом районе города, – иронизируют ярославцы в комментариях.
Некоторые считают, что лужи – естественное явление для наших широт, а другие обращаются к опыту скандинавских стран, где климат похож на наш, и заявляют, что там таких болот на городских улицах днем с огнем не сыщешь.
Еще одно место, где вчера не сработала ливневка – проспект Толбухина.
ИСТОЧНИК KP.RU