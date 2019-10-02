2019-10-02T11:28:03+03:00
Общество

Ярославское море на проспекте Толбухина: неработающая ливневка создала пешеходам проблемы

Фото с места разлива
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: Маргарита БелозероваФОТО: Маргарита Белозерова
Изменить размер текста:

– Шла с работы и увидела на проспекте Толбухина настоящее море, – жалуется читательница «КП-Ярославль». – Пройти было нереально, а обойти негде. Я даже опоздала на свой автобус.

Девушка рассказала, что вода разлилась и по проезжей части, и по тротуару. Лужи были глубокие, холодные, темные, и пройти по ним – затея так себе.

Плохо работающая ливневка сыграла против пешеходов. Им пришлось выбирать неудобные маршруты или попадать под холодный душ из автомобильных брызг.

Такая проблема время от времени возникает во всех районах города во время проливных дождей, но едва ли решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесах Ярославской области пропала пенсионерка с корзиной и в очках
RockestraLive в Ярославле 4 октября
В рыбинском детском саду отремонтировали медицинский кабинет
В Заволжском районе ярославец угнал отечественное авто
В Красноперекопском районе Ярославля 162 дома останутся без отопления на два дня
По факту смертельной аварии под Переславлем проводится проверка
Мэр Ярославля хочет установить подсветку Заволжского моста к юбилею города
Рыбинец пришел в магазин, достал нож и начал угрожать знакомой убийством
По факту ДТП под Костромой, в котором пострадали люди, проводится проверка
На реконструкцию стадиона «Сатурн» в Рыбинске выделят 119 миллионов рублей
Гол, затмевающий поражение
На улице Герцена в Рыбинске начали действовать ограничения по парковке
В Ярославской области разработаны туристические туры для пожилых людей
Найдены нарушения в работе мэрии Ярославля при обеспечении уличного освещения
В Ярославле осудили таксиста, который украл автомобильный прицеп
Директор угличского «Инмаша» не выплачивал зарплату рабочим и лишился за это имущества
В Ярославской области высадили более полумиллиона молодых деревьев
Поехала на «Бла Бла Каре» и исчезла: в Ярославле вторую неделю ищут пропавшую девушку
В Рыбинске обновят мемориал «Огонь Славы»
Энергетики подсчитали убытки и пришли в ужас: музеи, торговые центры и спорткомплексы воруют электричество на миллионы
На трассе в Ярославской области внедорожник уничтожил универсал с людьми
Владимир Волков ищет себе зама по ЖКХ среди ярославских специалистов
Мэр Ярославля не может повлиять на маршрутчиков и их тарифы
Попал под пресс и выжил: под Ростовом легковушка разбилась о два большегруза
Рыбинец лишился 200 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Ярославец выпивал с пенсионеркой, а потом обжег ее кипятком