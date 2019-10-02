Ярославское море на проспекте Толбухина: неработающая ливневка создала пешеходам проблемы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-02T11:28:03+03:00

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– Шла с работы и увидела на проспекте Толбухина настоящее море, – жалуется читательница «КП-Ярославль». – Пройти было нереально, а обойти негде. Я даже опоздала на свой автобус.

Девушка рассказала, что вода разлилась и по проезжей части, и по тротуару. Лужи были глубокие, холодные, темные, и пройти по ним – затея так себе.

Плохо работающая ливневка сыграла против пешеходов. Им пришлось выбирать неудобные маршруты или попадать под холодный душ из автомобильных брызг.

Такая проблема время от времени возникает во всех районах города во время проливных дождей, но едва ли решается.

ИСТОЧНИК KP.RU