RockestraLive в Ярославле 4 октября

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-02T10:45:14+03:00

До концерта московского симфонического оркестра RockestraLive остаётся всего пара дней. И это нельзя пропустить! Напоминаем, что 4 октября на сцене "Дворца молодёжи" прозвучат более 20 мировых хитов: AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Linkin Park, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многое другое. Это не только уникальная возможность услышать любимые композиции, но и шанс получить абсолютно новые эмоции от их исполнения. Оно того стоит!

Чтобы не упустить возможность, вы можете приобрести билеты онлайн и в кассах города.

RockestraLive в Ярославле

ИСТОЧНИК KP.RU