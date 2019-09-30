Кто и на что берет кредиты

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-30T15:39:25+03:00

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По данным ВТБ, за первое полугодие 2019 г. его кредитный портфель в Ярославской области увеличился с начала года на 8%, до 44,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств по состоянию на 1 июля 2019 года составил 42,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель к этому времени вырос на 6% и приблизился к 24,8 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса с начала года он увеличился на 8% и достиг 7,2 млрд рублей.

В структуре кредитного портфеля СМБ основную долю занимают торговые предприятия (37%), компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (26%). На пищевую промышленность и сельское хозяйство, а также на отрасль транспорта и инфраструктурного строительства приходится по 10%. Объем кредитных соглашений, действовавших в рамках госпрограмм поддержки в первом полугодии 2019 года, составил более 1,3 млрд руб. Объем привлеченных средств юридических лиц — 11,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за первое полугодие вырос на 10%, до 19,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 9,1 млрд рублей (+11% к началу года) и на ипотеку — 8,7 млрд (+10%). Объем привлеченных средств физлиц составил 31,1 млрд рублей (+6%). За полугодие ВТБ в Ярославской области выдал населению региона свыше 2,2 млрд рублей заемных средств.

Добавим, что управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отмечает: «Для ВТБ стратегически важно учитывать потребности каждого, кто к нам обратился. Клиентоориентированность — наш главный приоритет. Поэтому сегодня большинство людей и организаций выбирают ВТБ благодаря качеству и удобству сервиса, актуальным продуктовым предложениям и высокому уровню экспертизы».

ИСТОЧНИК KP.RU