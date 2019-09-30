2019-09-30T12:53:52+03:00
Экономика

Ярославцев проконсультируют в популярном мессенджере

Tele2 первой на телеком-рынке проконсультирует абонентов в WhatsApp
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Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsAppДля обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp
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Как сообщает пресс-служба компании, пилотным регионом, где абоненты оператора могут получить оперативную консультацию в самом популярном мессенджере в России, стал Ростов-на-Дону.

Уже до конца года обслуживание в WhatsApp станет доступно всем клиентам Tele2. Новый сервис позволяет абонентам Tele2 получать консультации и быстро решать любые вопросы, связанные с использованием тарифов и услуг оператора. Поддержку клиентов в приложении WhatsApp ведут сотрудники контактного центра оператора, прошедшие специальную программу бучения. Специалисты наделены расширенными полномочиями, что помогает им самостоятельно решать даже самые сложные проблемы абонентов в кратчайшие сроки.

При взаимодействии с клиентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения. Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp. Tele2 планирует запустить чат-бота, который будет помогать абонентам проверить остаток на счете, сменить тариф, активировать или отключить услуги, а также найти адрес ближайшего салона связи.

Tele2 подтверждает репутацию трендсеттера в телеком-отрасли и сфере онлайн-обслуживания: в 2016 году оператор первым запустил сервис для взаимодействия с клиентами в приложении Viber. В паблик-аккаунте Tele2 пользователи приложения могут следить за новостями компании и получать консультации службы поддержки в личном чате. По итогам первого полугодия 2019 года число обрабатываемых в Viber запросов выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее количество обращений через digital-каналы увеличилось на 72% год к году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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