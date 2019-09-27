2019-09-27T18:54:01+03:00
Происшествия

В Рыбинске сотрудники ФСБ задержали руководителя оборонного завода

Высокопоставленного сотрудника подозревают в махинациях с комплектующими для военной техники
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчину взяли во время получения взяткиМужчину взяли во время получения взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередное громкое задержание в Ярославской области провели сотрудники ФСБ. В четверг, 26 сентября, в Рыбинске оперативники взяли руководителя одного из местных заводов, работающих с военным заказом.

По информации, которую предоставил КП-Ярославль осведомленный источник, высокопоставленного сотрудника предприятия подозревают во взяточничестве. Задержанный должен был посодействовать в заключении договора на поставку некачественных деталей для военной техники.

Мужчину повязали в кафе, непосредственно во время получения взятки.

Фото: источник КП-Ярославль

Фото: источник КП-Ярославль

Отметим, это уже не первая акция ФСБ в Ярославской области. 16 сентября в Рыбинске был арестован директор Рыбинского завода дорожных машин Павел Кузнецов по подозрению в махинациях с субсидиями. Сегодня суд изменил меру пресечения. В этот же день стало известно о еще одном задержании : на Гаврилов-Ямском «Агате» банда рабочих собиралась выносить комплектующие для газотурбинных двигателей с завода для дальнейшей сборки и сбыта.

По словам нашего источника, все эти задержания не имеют связи между собой

ИСТОЧНИК KP.RU

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