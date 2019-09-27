В Рыбинске сотрудники ФСБ задержали руководителя оборонного завода
Очередное громкое задержание в Ярославской области провели сотрудники ФСБ. В четверг, 26 сентября, в Рыбинске оперативники взяли руководителя одного из местных заводов, работающих с военным заказом.
По информации, которую предоставил КП-Ярославль осведомленный источник, высокопоставленного сотрудника предприятия подозревают во взяточничестве. Задержанный должен был посодействовать в заключении договора на поставку некачественных деталей для военной техники.
Мужчину повязали в кафе, непосредственно во время получения взятки.
Фото: источник КП-Ярославль
Отметим, это уже не первая акция ФСБ в Ярославской области. 16 сентября в Рыбинске был арестован директор Рыбинского завода дорожных машин Павел Кузнецов по подозрению в махинациях с субсидиями. Сегодня суд изменил меру пресечения. В этот же день стало известно о еще одном задержании : на Гаврилов-Ямском «Агате» банда рабочих собиралась выносить комплектующие для газотурбинных двигателей с завода для дальнейшей сборки и сбыта.
По словам нашего источника, все эти задержания не имеют связи между собой
ИСТОЧНИК KP.RU