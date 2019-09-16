ФСБ задержала банду сотрудников рыбинского «Агата»
Преступники собирались заработать миллионы на вынесенных комплектующих
Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схемеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 15 сентября, задержания прошли на Гаврилов-Ямском «Агате». Сотрудники ФСБ задержали банду рабочих предприятия, работающего на военный заказ. Сотрудники собирались выносить комплектующие для газотурбинных двигателей с завода для дальнейшей сборки и сбыта. Преступники собирались заработать на этом миллионы рублей. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к сговору.
Напомним, еще одно громкое задержание произошло вечером в пятницу, 13 сентября. В Рыбинске на арестовали директора завода дорожных машин
ИСТОЧНИК KP.RU