ФСБ задержала банду сотрудников рыбинского «Агата»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-16T12:00:41+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, задержания прошли на Гаврилов-Ямском «Агате». Сотрудники ФСБ задержали банду рабочих предприятия, работающего на военный заказ. Сотрудники собирались выносить комплектующие для газотурбинных двигателей с завода для дальнейшей сборки и сбыта. Преступники собирались заработать на этом миллионы рублей. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к сговору.

Напомним, еще одно громкое задержание произошло вечером в пятницу, 13 сентября. В Рыбинске на арестовали директора завода дорожных машин

ИСТОЧНИК KP.RU