Мог воровать миллионы сотнями: в Ярославской области задержали директора крупного завода

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-16T12:01:17+03:00

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В пятницу, 13 сентября, по подозрению в хищении крупной суммы денег в Рыбинске сотрудники ФСБ задержали директора завода дорожных машин Павла Кузнецова. По предварительным данным, он причастен к незаконным операциям с субсидиями. Владельца завода, и по совместительству президента торгово-промышленной палаты Ярославской области подозревают в мошенничестве на сотни миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги направлялись на поддержку отечественной автомобильной промышленности. Однако, директор завода, который производит спецтехнику, закупал машины в Китае, считает следствие.

Напомним, в воскресенье ФСБ задержала банду сотрудников рыбинского «Агата»

ИСТОЧНИК KP.RU