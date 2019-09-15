Прокуратура контролирует расследование уголовных дел, связанных с ДТП под Ярославлем
Прокуратура Ярославской области контролирует ход расследования уголовных дел по факту аварии на дороге Ярославль – Гаврилов-Ям.
На место происшествия выезжал заместитель прокурора Алексей Кукин.
– Региональным управлением министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет.
Ситуацию контролирует прокурор области Дмитрий Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU