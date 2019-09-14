Пострадавшему в аварии ребёнку диагностирована рваная рана ушной раковины

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-14T15:27:10+03:00

Для координации действий следователей и криминалистов на место ЧП прибыл руководитель регионального следственного управления. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По факту гибели и травмирования людей возбуждено уголовное дело

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Ребёнку, пострадавшему в страшной аварии с пассажирским автобусом под Гаврилов-Ямом диагностирована рваная рана ушной раковины. Сейчас он находится в детской областной больнице. По факту травмирования и гибели людей возбуждено уголовное дело.

- Следственным Управлением следственного комитета России по Ярославской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировали ситуацию в СУ СК России по Ярославской области.

Для координации действий следователей и криминалистов на место ЧП прибыл руководитель регионального следственного управления. Напомним, число пострадавших в ДТП выросло до 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU