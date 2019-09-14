2019-09-14T14:43:53+03:00
Происшествия

Число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом выросло до 35 человек

В Правительстве Ярославской области сообщили, что все пострадавшие уже размещены в больницах региона
Полина ЗАЙЦЕВА
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Среди погибших пять пассажирок и двое мужчин, которые находились за рулем машин.Среди погибших пять пассажирок и двое мужчин, которые находились за рулем машин.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Главном Управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом достигло 35 человек. Из них 28 человек травмировано. Среди погибших пять пассажирок и двое мужчин, которые находились за рулем машин.

- В ярославскую больницу имени Н.В. Соловьева доставлены 15 человек, еще двое - в ЯОКБ, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Шесть человек были доставлены в Гаврилов-Ямскую ЦРБ, где после осмотра от госпитализации отказались.

Напомним, авария произошла на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» утром 14 сентября. В автобус, двигающийся из Ярославля, лоб в лоб на полной скорости влетела фура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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