Число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом выросло до 35 человек
В Главном Управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом достигло 35 человек. Из них 28 человек травмировано. Среди погибших пять пассажирок и двое мужчин, которые находились за рулем машин.
- В ярославскую больницу имени Н.В. Соловьева доставлены 15 человек, еще двое - в ЯОКБ, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Шесть человек были доставлены в Гаврилов-Ямскую ЦРБ, где после осмотра от госпитализации отказались.
Напомним, авария произошла на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» утром 14 сентября. В автобус, двигающийся из Ярославля, лоб в лоб на полной скорости влетела фура.
ИСТОЧНИК KP.RU