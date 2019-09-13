2019-09-13T14:51:55+03:00
Экономика

Любимые места летнего отдыха ярославцев – Украина и Турция

Оператор Tele2 проанализировал статистику поездок абонентов в летний период
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Интересно, что в этом году клиенты компании во всей России чаще выезжали за границу, и скачали на отдыхе в 4 раза больше интернет-трафика.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Число отдыхающих за пределами страны абонентов увеличилось на 20%. Что касается ярославцев, то за три месяца жители посетили 98 стран.

Анализируя заграничные поездки, можно сказать, что в целом по стране более четверти отдыхающих абонентов Tele2 провели время на Украине и в Турции. Эти государства традиционно лидируют в рейтинге. Третье место занял Казахстан – количество отправившихся туда клиентов выросло на треть по сравнению с прошлым годом. А наиболее экзотическими направлениями стали Королевство Бахрейн, Республика Суринам и Гренада.

Также Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов.

Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании, сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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