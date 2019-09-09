На выборах в Ярославской области лидируют единороссы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-09T13:45:49+03:00

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В Ярославской области озвучены предварительные итоги выборов 8 сентября. По последним данным, на избирательные участки прошли 33,17 % избирателей. Это чуть больше 56 тысяч человек. По мнению заместителя председателя региональной избирательной комиссии Сергея Фефилина этот показатель является хорошим для местных выборов.

Что касается результатов голосования, то в лидерах «Единая Россия». Она получила 80,9% всех депутатских мандатов –385. Также 22 избранных главы поселений представляют эту партию. На второй строчке рейтинга КПРФ с набранными 10,5% голосов – это 50 мандатов. На третьем месте оказались самовыдвиженцы, набравшие 4% голосов, далее - представители «Справедливой России» с 2,7%, ЛДПР с 1,5 %.

- Наиболее высокий результат среди кандидатов в главы показал Алексей Березин на выборах в Благовещенском сельском поселении Большесельского района, за него проголосовали 86,79 процента избирателей. Среди кандидатов в депутаты лучшие показатели у Натальи Гусевой в Охотинском сельском поселении Мышкинского района. Там же была самая высокая явка – 60,59 процента, - сообщили в избиркоме.

Напомним, 8 сентября в Ярославской области проходили выборы 25 глав поселений, депутатов 43 муниципальных советов Ярославской области с численным составом 451 депутат. Избирательная кампания проводилась в 11 муниципальных образованиях региона: в городе Рыбинске, Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском и Ярославском муниципальных районах. На территории региона работало 236 участковых избирательных комиссий.

Окончательные итоги будут подведены к 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU