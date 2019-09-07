В Ярославле провалилась часть дороги на Республиканской улице

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-07T13:46:41+03:00

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6 сентября в Ярославле образовался провал на Республиканской улице, прямо около здания УМВД. Асфальт просел на площади примерно один метр на полтора. Сейчас вокруг места ЧП выставили ограждение. Причины происшествия выясняются.

Сотрудники «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» взяли данную ситуацию под контроль. В понедельник на место ЧП выйдет комиссия, которая и решит, как устранять провал и кто этим будет заниматься. Напомним, улицу Республиканскую ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», но до этого участка дорожники еще не дошли.

ИСТОЧНИК KP.RU