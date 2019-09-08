2019-09-08T12:54:10+03:00
Общество

В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей

Меньше всего их спустя два часа после открытия избирательных участков пришло в Кузнечихе – 223 человека, что составляет всего 3 процента
Мария СОКОЛОВА
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Нарушений на избирательных участках на 10 часов утра не зафиксировано.Нарушений на избирательных участках на 10 часов утра не зафиксировано.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 8 сентября, в регионе проходят выборы глав поселений и депутатов муниципальных советов Рыбинска, Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ярославского районов.

Как сообщили в Яроблизбиркоме, самая высокая явка на 10 часов утра в Охотинском сельском поселении Мышкинского района - 18,86%. На втором месте — Белосельское сельское поселение Пошехонского района — 13% по состоянию на 10 часов утра.

Средняя явка на выборы по всей Ярославской области спустя два часа после открытия участков составила 5,58%, или 9432 избирателя. Нарушений к 10 часам зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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