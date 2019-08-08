В Ярославской области закончилась регистрация кандидатов на сентябрьские выборы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-08T14:30:10+03:00

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В Ярославской области закончилась регистрация кандидатов на выборы 8 сентября. Из 926 претендентов на места глав поселений и депутатов муниципальных советов Рыбинска, Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ярославского районов зарегистрировано 899 человек. Больше всего кандидатов от кандидатов от «Единой России» - 474, на втором месте КПРФ, выдвинувшая 188 претендентов, на третьем ЛДПР – с 140 кандидатами. У «Справедливой России» зарегистрированы 29 выдвиженцев. Также за места депутатов поборются два кандидата от относительно новой для Ярославской области – «Казачьей партии РФ». Конкуренцию партийным кандидатам составят 66 самовыдвиженцев.

Сейчас эксперты гадают, какой может быть расстановка сил по итогам избирательной кампании. Некоторые политологи предрекают образование вокруг Ярославля так называемого «красного пояса» из-за якобы сильной позиции КПРФ на местах.

- На протестной волне, конечно, представители КПРФ могут взять определенное количество мест, как среди глав местных поселений, так и в муниципальных поселенческих советах. Но кадровый голод у них ощущается еще больше, чем у «Единой России». На мой взгляд, в выборах победят те кандидаты, которые будут больше лично общаться с населением и реально предлагать хоть какую-то позитивную программу действий, - приводит комментарий социолога Евгения Голубева по этой теме «АиФ - Ярославль».

Эксперт считает, что в предстоящие выборы депутатские места в районах займут представители разных партий, но общая расстановка политических сил в регионе в целом не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU