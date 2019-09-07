Ярославский «Шинник» одержал трудную победу

7 Сент. 18:50 2019-09-07T18:50:44+03:00

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Волею календаря игра ярославцев с томичами пришлась на день, который в нашем городе навсегда останется с трагической отметиной. Восемь лет назад в этот день 7 сентября в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Поэтому игре с «Томью» предшествовала минута молчания. Возможно, этот момент несколько сгладил боевой настрой команд, потому первые минуты прошли в какой-то толчее при массе ошибок, особенно в передачах. Однако уже на 5-й минуте ярославцы проводят более осмысленную атаку, но Сергей Самодин головой посылает мяч над крестовиной.

Перевес хозяев поля ощущается, что как-то даже усыпляет бдительность. На 14-й минуте Эльдар Низамутдинов завозился с мячом в центре поля, потеря, атака гостей, но Валерий Цховребов в падении выносит мяч из вратарской в аут. Игра проходит в обмене «стандартами», хотя появившийся у нас на последнем рубеже Станислав Антипин вместо ветерана Дмитрия Яшина постоянно громко призывает партнеров не фолить, зная, как опасны у них удары.

Первый реальный шанс отличиться упускает у нас Иван Олейников, которому удалось протащить мяч почти до штрафной, но вместо паса партнеру в более выгодную позицию он бьет мимо ворот. Все же на 35-й минуте очередной резкий выпад ярославцев после перехвата приносит успех. Но тут Низамутдинов, находясь в отличной позиции, не повторяет ошибку Олейникова, а делает пас вправо на врывающегося в штрафную Никиту Дроздова, чей точный удар пробивает вратаря – 1:0.

Главные события матча получились после перерыва. Едва возобновился матч, как в ворота гостей назначают пенальти за игру рукой, когда сильный навес в штрафную «Томи» с другой половины поля вызвал там панику с последствиями. Всего 17 секунд прошло! Низамутдинов с «точки» пробил точно, хотя вратарь и угадал направление удара – 2:0.

И вот такой несколько нежданный подарок вдруг резко поменял ход матча. Гости бросились отыгрываться и уже через три минуты мощный дальний удар поражает дальнюю «девятку» ворот Антипина – 2:1. Воодушевившиеся томичи усиливают натиск, у штрафной «Шинника» становится жарко. Причем, гости стараются бить с любых дистанций и позиций, надеясь на еще одну свою удачу и полагаясь, что молодой вратарь может ошибиться. Ярославцы однако, хотя и чуть судорожно, но уже достаточно четко контролируют подступы к своей штрафной, где Антипин контролирует верх. Примерно к середине тайма энтузиазм томичей спадает вместе со скоростями, а у ярославцев начинают появляться шансы положить конец их усилиям отыграться.

Просто шикарный момент был на 75-й минуте у Александра Эктова, но у него не получился удар с линии штрафной. На последних минутах рывки Низамутдинова со своей половины поля не раз создавали для партнеров возможности, однако концовка игры, проходившая под валидольной нагрузкой для болельщиков, да и тренеров, все же шла на пределах сил. Наши матч предпочитали уже просто доиграть без риска, чтобы одержать долгожданную и потому важную победу.

«Шинник» - «Томь» - 2:1(1:0).

ИСТОЧНИК KP.RU