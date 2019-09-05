В Ярославле прошла техническая проверка качества ремонта улицы Гагарина

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-05T16:03:58+03:00

За время ремонта на улице заменили два километра 170 метров дорожного полотна. Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле 4 сентября прошла техническая проверка качества проведенного на улице Гагарина ремонта. Подрядчик завершил работы с опережением на 57 дней. За время ремонта на улице заменили два километра 170 метров дорожного полотна, установили четыре светофора и 320 дорожных знаков, а также восстановили 81 колодец.

- Ранее на объекте возникли проблемы с ливневой канализацией. Подрядчик взял вину на себя, по его словам, ливнёвка засорилась строительной грязью, которую не успели убрать после ремонта. На сегодняшний день ливневые колодцы прочистили и улица готова, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Инспекторов обеспокоили установленные на тротуаре возле «Арены 2000» бетонные полусферы. По их мнению они будут мешать проезду автомобилей. Помимо этого, подрядчик демонтирует остановки, которые ранее раскритиковали ярославцы.

ИСТОЧНИК KP.RU