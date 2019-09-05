2019-09-05T16:03:58+03:00
Общество

В Ярославле прошла техническая проверка качества ремонта улицы Гагарина

Подрядчик должен устранить выявленные нарушения до основной приемки
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
За время ремонта на улице заменили два километра 170 метров дорожного полотна.За время ремонта на улице заменили два километра 170 метров дорожного полотна.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле 4 сентября прошла техническая проверка качества проведенного на улице Гагарина ремонта. Подрядчик завершил работы с опережением на 57 дней. За время ремонта на улице заменили два километра 170 метров дорожного полотна, установили четыре светофора и 320 дорожных знаков, а также восстановили 81 колодец.

- Ранее на объекте возникли проблемы с ливневой канализацией. Подрядчик взял вину на себя, по его словам, ливнёвка засорилась строительной грязью, которую не успели убрать после ремонта. На сегодняшний день ливневые колодцы прочистили и улица готова, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Инспекторов обеспокоили установленные на тротуаре возле «Арены 2000» бетонные полусферы. По их мнению они будут мешать проезду автомобилей. Помимо этого, подрядчик демонтирует остановки, которые ранее раскритиковали ярославцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле задержали поджигателя Тойоты
Житель Мышкина, оскорбивший полицейского, оштрафован на 15 тысяч рублей
В мэрии Ярославля рассказали, где точно нельзя работать женщинам
Шел с букетом домой: приставы отправили ярославца под арест за долг по алиментам в полмиллиона рублей
Ярославская таможня возбудила уголовные дела за контрабанду русского леса в Китай
За год в Ярославской области заведено 24 уголовных дела за вырубку леса
Прокуратура Ярославля: ремонт Республиканской осуществляется с нарушениями
В Ярославле у строительного магазина арестовали весь товар из-за долга в 52 миллиона рублей
Ярославец нашел наркотик, сразу употребил его и был задержан на месте
В память о погибших хоккеистах «Локомотива» проведут велопробег и отслужат панихиду
Молодой ярославец ночью сливал с грузовиков дизельное топливо
В Ярославле 19,7 тонн свежих дынь хранили с нарушениями
У ярославской маршрутки на ходу загорелось колесо. Очевидец посвятил этому песню
Поджог? В на улице Блюхера в Ярославле ночью горела машина
По-классике: в Ярославской области собутыльник украл у женщины деньги
Телефонный мошенник из Самары обманул переславца и попался
Иномарка в гармошку: в Рыбинске в лобовом ДТП пострадал молодой водитель
Провальный дебют Крейга Мактавиша: «Спартак» остановил ярославский бронепоезд
Дмитрий Миронов: «Мы верим в «Локомотив»
Ярославская область получит 25 школьных автобусов и 16 карет скорой помощи
В Рыбинске жители одного из дворов устроили несанкционированную свалку
В Ярославле пропала пенсионерка в фиолетовых сапогах
В Ярославской области корейская иномарка влетела в столб и перевернулась
В Ярославле у ребенка украли мобильный телефон, пока тот играл в футбол