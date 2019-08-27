«И смешно, и грустно»: ярославцы раскритиковали новую остановку

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-27T19:47:09+03:00

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Ярославцы раскритиковали новую остановку, которая появилась на улице Гагарина. Остановочный комплекс выполнен в минималистичном стиле - крыша из поликарбоната, стенки из стекла, деревянная лавочка. Народ такой дизайн не оценил.

- Есть стойкое ощущение что эти конструкции проектируют люди, которые сами ездят на авто, а не на общественном транспорте и на остановках не стоят. Лавка просто зачет, как из ненужных поддонов. И смешно, и грустно, - пишут в соцсетях.

Ярославцы отмечают, что такие остановки нормально не защитят ни от дождя, ни от ветра, ни от палящего солнца. И предлагают властям взять за образец старые советские остановки.

Напомним, новый внешний облик остановок для Ярославля представили в мэрии совсем недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU